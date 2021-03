Birmania, Ue condanna "inaccettabile violenza" militare

L'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha condannato quella che ha definito "l'escalation di violenza inaccettabile" in Birmania, affermando che quella scelta dalla giunta militare al potere è "una via insensata". In un comunicato, Borrell ha definito "una giornata di orrore e di vergogna" quella di sabato, in cui secondo fonti locali 114 civili sono stati uccisi nella repressione delle proteste.