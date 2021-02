Birmania, terzo giorno di proteste contro il colpo di Stato

Ansa

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Birmania per il terzo giorno consecutivo, per protestare contro il colpo di Stato che ha rovesciato Aung San Suu Kyi. Oltre che a Yangon, la capitale economica del Paese, manifestazioni si sono svolte anche in altre città: molte le persone che hanno protestato sfilando sulle loro due ruote in un "concerto" di clacson.