Birmania, Save the Children: "Dispersi due nostri membri"

Save the Children ha reso noto che due membri dello staff che opera in Birmania sono "dispersi". La notizia arriva dopo il ritrovamento dei resti carbonizzati di oltre 35 persone trovati all'interno di veicoli bruciati su una strada nella cittadina di Hpruso, nello Stato orientale di Kayah. "Abbiamo la conferma che il loro veicolo privato è stato attaccato e bruciato", ha affermato l'organizzazione in una nota.