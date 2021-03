Birmania, sanzioni degli Stati Uniti a ufficiali e unità militari  

Ansa

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro ufficiali e unità militari birmane in seguito all'escalation di violenza nel Paese. Nel mirino degli Usa sono finiti il capo della polizia Than Hlaing e il comandante dell'ufficio per le operazioni speciali, il generale Aung Soe. La Casa Bianca ha inserito nella blacklist anche due unità dell'esercito birmano, la 33esima e la 77esima divisione di fanteria leggera.