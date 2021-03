Birmania, rilasciate oltre 600 persone arrestate durante il golpe

Ansa

Oltre 600 persone arrestate in Birmania dalle forze di sicurezza dopo il colpo di Stato militare del 1 febbraio sono state rilasciate, rendono noto fonti carcerarie. "Abbiamo rilasciato 360 uomini e 268 donne dalla prigione di Insein" a Yangon (ex Rangoon), ha detto un funzionario del penitenziario. Sono oltre 2.800 le persone arrestate dal golpe che ha rovesciato Aung San Suu Kyi, secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici.