Birmania, inviata Onu: "Consiglio sicurezza eviti un bagno di sangue"

Christine Schraner Burgener, inviata dell'Onu in Birmania, ha implorato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire per fermare l'escalation delle violenze nel Paese, avvertendo del rischio di una guerra civile e di un imminente "bagno di sangue". Dopo il colpo di Stato del primo febbraio scorso la giunta militare ha represso violentemente le proteste in favore della democrazia e del ripristino del governo democraticamente eletto.