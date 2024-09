Il capo della giunta della Birmania ha fatto un'inusuale richiesta di aiuti esteri dopo le inondazioni che hanno colpito ampie zone del Paese, causando oltre 235mila sfollati. Lo hanno detto i media statali. "I funzionari del governo devono contattare i Paesi stranieri per ricevere aiuti di soccorso e soccorso da fornire alle vittime", ha detto Min Aung Hlaing, secondo il quotidiano Global New Light of Myanmar.