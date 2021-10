Bill Clinton sta migliorando: "Presto le dimissioni dall'ospedale"

Ansa

L'ex presidente americano Bill Clinton, ricoverano alcuni giorni fa in un ospedale californiano per un'infezione alle vie urinarie degenerata in setticemia, dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore. A farlo sapere è stato il portavoce Angek Urena, spiegando che le condizioni di Clinton stanno via via migliorando. L'ex presidente era in California per una serie di eventi legati alla fondazione di famiglia.