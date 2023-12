Bild: "Cellula jihadista pianifica attentati in Europa a Natale e Capodanno"

Secondo il quotidiano "Bild", una cellula jihadista sta pianificando attentati in Europa a Natale e Capodanno.

I terroristi intenderebbero colpire in Germania, Austria e Spagna durante le messe di Natale o il 31 dicembre. Diversi jihadisti coinvolti nel piano sono stati arrestati sabato, rispettivamente a Vienna, nel quartiere di Ottakring, e nel Saarland in Germania. In Austria le autorità hanno elevato il livello di minaccia, in particolare con il rafforzamento del dispositivo di sicurezza presso i luoghi di culto cristiani in quanto possibili obiettivi.