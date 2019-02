Bielorussia, ritrovati i resti di 730 ebrei uccisi dai nazisti

In un cantiere edile di Brest, in Bielorussia, sono stati scoperti i resti di 730 ebrei uccisi dai nazisti. Si tratta di una vera e propria fossa comune nella quale, stando al numero di spoglie rinvenute, si pensa fossero state gettate almeno mille persone, in maggior parte donne, bambini e anziani. I resti sono rimasti sepolti a un metro e mezzo di profondità per 76 anni.