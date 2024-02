Bielorussia, morto in carcere Igor Lednik: prigioniero politico, era accusato di aver diffamato Lukashenko

"Igar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e giornalista, è morto in prigione all’età di 64 anni", ha indicato il partito su Telegram, informazione confermata dalla ong di difesa dei diritti umani Viasna.

Arrestato nel dicembre 2022, Lednik è stato condannato a tre anni di carcere per "diffamazione" del presidente bielorusso a causa di una pubblicazione su un giornale del Partito socialdemocratico. In prigione, la sua salute è "considerevolmente peggiorata", ha osservato il partito, gestito da attivisti all'estero.

La morte di Alexei Navalny

A 47 anni, e senza alcun segnale che facesse pensare a problemi gravi di salute, Alexei Navalny, il più noto oppositore di Vladimir Putin, è morto improvvisamente nella colonia penale della regione artica dove era detenuto. Una notizia caduta come una bomba su una Russia che il mese prossimo è chiamata alle urne per le elezioni presidenziali in cui Vladimir Putin si presenta per un quinto mandato. Diversi leader occidentali, primo fra tutti Joe Biden, hanno accusato direttamente Mosca. Affermazioni respinte dal Cremlino come "assolutamente inaccettabili".