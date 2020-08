Bielorussia, Merkel: "Il nostro cuore batte con i dimostranti"

"Il nostro cuore batte con i dimostranti" scesi in piazza in Bielorussia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando che "bisogna agire in modo molto intelligente adesso" per sostenere le proteste contro il governo Lukashenko. Attraverso il portavoce Steffen Seibert, il governo tedesco si è espresso contro le violenze, chiedendo un intervento dell'Osce e minacciando, insieme ai partner europei, nuove sanzioni.