Bielorussia, centinaia di fermi alla marcia delle donne 

La polizia bielorussa ha effettuato centinaia di fermi alla marcia delle donne di Minsk. Secondo diversi testimoni oculari presenti sul posto, in alcuni casi gli arresti sono stati brutali. In un video pubblicato dal portale Tut.by si vede chiaramente un agente trascinare una donna verso la camionetta della polizia e strattonarla con forza per caricarla a bordo. I manifestanti sono scesi in strada contro il presidente Aleksandr Lukashenko.