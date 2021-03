Bielorussia, appello all'Onu dell'opposizione: "Ci aiuti contro il regime"

Ansa

La leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya non intende fermare la sua "lotta" nonostante la richiesta di estradizione avanzata dal regime di Aleksandr Lukashenko. La donna ha chiesto l'aiuto delle Nazioni Unite: "Siamo convinti che ad un certo punto questo regime cadrà, perché la pressione a cui è sottoposto arriva sia dall'interno che dall'esterno - ha detto - . E non potrà evitare di negoziare per uscire da questa crisi".