Biden: "Somministrati oltre 300 milioni di vaccini, America sta tornando"

IPA

"Da quando siamo entrati in carica, non abbiamo perso un secondo per tenere sotto controllo l'epidemia e rimettere in carreggiata la nostra economia. Solo cinque mesi dopo, abbiamo somministrato oltre 300 milioni di vaccini e la disoccupazione è al livello più basso da inizio Covid. L'America sta tornando". Lo scrive su Twitter il presidente Usa Joe Biden, a cinque mesi dal suo insediamento alla Casa Bianca.