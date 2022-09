Biden: "Ringrazio Draghi per la sua leadership"

"Mi congratulo con il mio amico, il premier Mario Draghi".

Lo ha detto Joe Biden in un messaggio inviato alla Appeal of Conscience Foundation che ha premiato il premier italiano con lo World Statesman Award. Il presidente degli Stati Uniti ha quindi sottolineato come Draghi abbia ricevuto il premio "per il suo lavoro per fare avanzare i diritti umani nel mondo. Draghi è stato una voce potente nella promozione della tolleranza e della giustizia, lo ringrazio per la sua leadership".