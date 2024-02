San Francisco, Biden: insulti a Putin durante evento elettorale

Come riportano i media americani, durante una raccolta fondi a San Francisco, il presidente Usa Joe Biden ha definito quello russo Vladimir Putin un "pazzo figlio di puttana" ("a crazy SOB", abbreviazione di "son of a bitch", ndr), avvertendo che c'è sempre la minaccia di un conflitto nucleare, ma che la minaccia esistenziale per l'umanità rimane il clima.

"Questa è l'ultima minaccia esistenziale. È il clima. Abbiamo un pazzo figlio di puttana come quel Putin e altri e dobbiamo sempre preoccuparci di un conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l'umanità è il clima", ha detto Biden a un piccolo gruppo di donatori. In passato Biden aveva già usato l'imprecazione "figlio di puttana" contro altri. Nel gennaio del 2022, ricordano i media, era stato sorpreso al microfono a usare lo stesso termine contro un giornalista di Fox News.