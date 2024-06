Il presidente americano Joe Biden ha assicurato che non commuterà la pena che sarà inflitta a suo figlio Hunter, dichiarato colpevole di detenzione illegale di arma da fuoco. "No", ha risposto secco l'inquilino della Casa Bianca alla domanda di un giornalista in una conferenza stampa a margine del G7 di Borgo Egnazia. "Non lo grazierò", ha poi aggiunto ribadendo di essere "fiero" di suo figlio.