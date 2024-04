Biden avvertirà Pechino contro le ingerenze nel Mar Cinese Meridionale

Joe Biden metterà in guardia Pechino contro le ingerenze nel Mar Cinese Meridionale nel corso dell'incontro con il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr.

Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente americano metterà in evidenza come il trattato di difesa fra gli Stati Uniti e le Filippine riguarda anche la Sierra Madre, una nave arrugginita che giace sulla delle isole Spartly, dove la guardia costiera cinese ha usato cannoni ad acqua per prevenire che le Filippine riforniscano l'equipaggio della nave.