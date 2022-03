Biden: "La guerra in Ucraina è una minaccia a Europa e Indo-Pacifico"

La guerra "non provocata e ingiustificata" della Russia contro l'Ucraina è "una minaccia urgente sia per l'Europa sia per l'Indo-Pacifico e un attacco ai principi fondamentali di un ordine internazionale basato sulle regole".

Lo ha detto Joe Biden. In una telefonata tra il presidente americano e i leader europei, si è sottolineata la necessità di un accesso umanitario per i civili a Mariupol e la determinazione a continuare ad aumentare i costi contro la Russia "per il suo brutale attacco in Ucraina".