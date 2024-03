Biden: io non sono come Trump, rifiuto vendetta e rancore

"La mia vita mi ha insegnato ad abbracciare la libertà e la democrazia.

Un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l'America: onestà, decenza, dignità, uguaglianza. Per rispettare tutti. Per dare a tutti una possibilità giusta. Per non dare all'odio un porto sicuro. Ora alcune persone della mia età vedono una storia diversa: una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io". Lo dichiara Joe Biden nel discorso sullo Stato dell'Unione riferendosi a Donald Trump, secondo le anticipazioni della Casa Bianca.