Usa, college non potranno favorire minoranze: Biden critica la Corte suprema

Joe Biden ha dichiarato di essere "fortemente, fortemente" in disaccordo con la Corte suprema, che ha stabilito che le università americane non potranno più usare la razza o l'etnia come fattore per ammettere gli studenti.

Biden ha esortato i college a non lasciare che la sentenza "sia l'ultima parola". "Le discriminazioni esistono ancora negli Stati Uniti, le pari opportunità non sono ovunque nel Paese", ha ricordato il presidente Usa commentando la sentenza.