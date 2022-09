Biden: "Con un attacco senza precedenti, gli Usa difenderebbero Taiwan"

In caso di un "attacco senza precedenti", le forze statunitensi difenderebbero Taiwan.

Lo afferma Joe Biden, precisando che l'atteggiamento americano verso la politica "One China" non è cambiato. Parlando poi del conflitto scatenato dalla Russia, il presidente degli Stati Uniti sottolinea che l'Ucraina "sta sconfiggendo" Mosca, "ma non sta ancora vincendo".