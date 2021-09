Afp

"Gli effetti del cambiamento climatico sono davanti agli occhi di tutti, anche degli scettici". Lo afferma Joe Biden a New York, visitando le aree più colpite dall'uragano Ida. "Dobbiamo agire ora sul clima: siamo determinati a combattere il cambiamento climatico", aggiunge il presidente americano mettendo in evidenza come si tratti di una "minaccia esistenziale. Dobbiamo ascoltare gli esperti quando ci dicono che è una situazione da codice rosso".