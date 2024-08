L'ex membro delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi, da oltre 40 anni ricercato dalla giustizia italiana e arrestato giovedì a Buenos Aires, è detenuto in Argentina in un regime definito "speciale". Non si trova dunque in un carcere comune. Secondo gli accordi bilaterali, l'Italia ha 45 giorni per presentare la richiesta di estradizione. La giustizia argentina ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dalla difesa dell'ex Br.