Berlino, stop all'immigrazione clandestina: stretta alle frontiere

La Convenzione di Dublino entrata in vigore nel 1997 determina quale sia lo Stato competente all'interno della Comunità Europea a esaminare le richieste di accoglienza provenienti da cittadini di paesi terzi o apolidi (senza cittadinanza). In altre parole il trattato multilaterale stabilisce in quale Paese dell'Ue entrano per la prima volta i richiedenti.