È morto Hvaldimir, il beluga considerato "spia russa"

La sua morte risulta alquanto misteriosa non solo per le ipotesi di spionaggio, ma anche perché sul corpo dell'animale non sono state trovate ferite evidenti che giustificherebbero il decesso. A riferirlo è il fondatore dell’organizzazione Marine Mind, Sebastian Strand. L'uomo ha detto anche che le cause della morte sono ancora sconosciute. “Siamo riusciti a recuperare i suoi resti e a metterlo in una zona refrigerata, in preparazione dell’autopsia da parte dell’istituto veterinario”, ha dichiarato.