Belgio, scontro fra treno passeggeri e merci: tre morti e 40 feriti

E' salito a 3 morti e 40 feriti il bilancio dell'incidente tra un treno passeggeri ed un treno merci avvenuto a Hermalle sous Huy, in Belgio. Lo si apprende dai media locali. "E' stato uno scontro molto violento", ha detto il sindaco del comune di Saint Georges sur Meuse, Francis Dejon. Numerosi superstiti sono stati trasportati in un centro sportivo locale, dove sono stati accolti anche da un'equipe di psicologi per avere assistenza.