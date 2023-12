Belgio, media: "30mila figli di ragazze madri venduti dalla Chiesa per l'adozione"

La Chiesa cattolica avrebbe venduto circa 30mila bambini all'insaputa delle loro madri.

Lo rivelano per la prima volta diverse donne nel podcast "Kinderen van de Kerk" della testata belga Het Laatste Nieuws. Gli eventi si sono svolti in un arco temporale che va dalla fine della Seconda guerra mondiale fino agli anni Ottanta. Le donne incinte e non sposate, a quanto riporta la testata, venivano collocate in istituti cattolici, dove subivano umiliazioni e persino abusi sessuali. I bambini venivano poi venduti per ingenti somme - tra i 10.000 e i 30.000 franchi (all'incirca tra i 250 e i 750 euro dell'epoca) - a famiglie adottive. Nel 2015 la Conferenza episcopale si è scusata con le vittime di adozioni forzate in istituti cattolici presso il Parlamento fiammingo.