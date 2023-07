Belgio, ex soldato minaccia un attentato contro il premier: aperta un'inchiesta

Dopo la pubblicazione sui social network di un video che mostra un uomo aprire il fuoco contro una foto del primo ministro belga Alexander De Croo, è stata aperta un'inchiesta contro il presunto autore.

Lo riferisce la Procura federale belga in una nota. "L'individuo, classe 1993, è un ex soldato che ha recentemente lasciato l'esercito. Il fascicolo inizialmente aperto dall'ufficio del pubblico ministero del Limburgo è stato trasferito all'ufficio del pubblico ministero federale. Lì è ora aperta un'inchiesta per minaccia di attentato terroristico. Un giudice istruttore di Bruxelles specializzato in terrorismo e' stato nominato per condurre le indagini", riferisce la Procura.