Il Belgio contro Papa Francesco: "Sull'aborto parole inaccettabili"

Dura condanna del Belgio alle recenti dichiarazioni di Papa Francesco sull'aborto. "Le osservazioni del Pontefice sono inaccettabili, in particolare quelle in cui ha definito la legge del 1980 sulla depenalizzazione dell'aborto come una legge criminale. Non abbiamo lezioni da imparare", ha dichiarato il premier Alexander De Croo durante un'audizione al Parlamento federale belga. Il premier ha riferito di aver convocato il nunzio apostolico per trasmettergli il messaggio. "Chiedo rispetto per i medici che svolgono il loro lavoro nei limiti del quadro legale" e "per le donne che devono poter decidere liberamente", ha aggiunto. Bergoglio aveva affermato: "L'aborto è un omicidio, i medici che lo praticano sono sicari".