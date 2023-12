Bambino inglese scomparso sei anni fa in Spagna trovato vivo in Francia

Il rapimento in Spagna

Alex era in vacanza a Marbella con la madre, allora 37enne, e con il nonno David, che aveva 58 anni. A entrambi era stato proibito di stare con il bambino in quel momento, a causa di difficoltà domestiche, ma avevano comunque deciso di partire, promettendo di tornare dal viaggio dopo due settimane. Da lì però non sono più tornati. La nonna, Susan Caruana, nonché tutore legale di Alex Batty, aveva ipotizzato che i due fossero fuggiti con il bimbo per unirsi a una setta e condurre uno stile di vita alternativo.