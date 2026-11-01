Bulgaria, aperti i seggi per ballottaggio presidenziali

I seggi sono aperti dalle 7 ora locale (le 6 italiane) in Bulgaria, dove oggi si vota per il ballottaggio delle presidenziali fra la presidente uscente Ylenia Yatova, appoggiata dal premier populista anticorruzione Rumen Radev, favorevole al dialogo con Mosca, e il candidato sfidante Andrey Ghiurov, arrivato secondo al primo turno, appoggiato dagli europeisti liberali di "Bulgaria Democratica" alleati con il partito "Continuiamo il Cambiamento". La prima, al primo turno tenutosi domenica scorsa, ha ottenuto il 34,75% dei voti, Ghiurov il 31,95%. Le urne si chiudono alle 20 locali (le 19 italiane).