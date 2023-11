Bali, 22enne italiana travolta da un'auto: raccolta fondi per pagare le cure a Nicole Del Curto

Una 22enne italiana è stata vittima di un gravissimo incidente stradale a Bali, in Indonesia.

Nicole Del Curto, di Chiavenna (Sondrio), è stata travolta da un'auto mentre percorreva una strada in sella a una moto. La giovane è stata ricoverata in prognosi riservata ma, secondo il sindaco del centro lombardo Luca Della Bitta, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Un'amica che era in vacanza con lei ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.