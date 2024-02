E' in grado di raggiungere ogni parte del mondo partendo dagli Stati Uniti. Trasporta fino a 56 tonnellate di bombe, anche nucleari

Con la sua capacità di trasportare un carico bellico di oltre 56 tonnellate, il B-1B rappresenta una forza formidabile nel panorama militare globale. Il B-1B si distingue per il suo design unico, caratterizzato da un'ala a geometria variabile che gli permette di volare a velocità supersoniche sia a bassa che ad alta quota. L'aereo è inoltre dotato di quattro motori a turbofan a postbruciatore che gli conferiscono una potenza eccezionale.

Il B-1B Lancer, soprannominato "Bone" dai suoi equipaggi, è un bombardiere strategico supersonico a lungo raggio in servizio con l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti.

Il B-1B può trasportare un'ampia gamma di armi nucleari e convenzionali, tra cui bombe a gravità, missili da crociera e mine navali. L'aereo è inoltre dotato di sistemi di difesa avanzati, tra cui contromisure elettroniche e chaff/flare, per proteggersi dalle minacce nemiche. Questo bombardiere ha svolto un ruolo chiave in diverse operazioni militari, tra cui la Guerra del Golfo, la Guerra in Afghanistan e la Guerra contro lo Stato Islamico. L'aereo rappresenta un deterrente strategico contro le potenze avversarie e contribuisce a mantenere la pace e la sicurezza nel mondo.

Caratteristiche principali del B-1B:

Lunghezza: 44,8 metri

Apertura alare: 24,3 metri (massima) / 13,9 metri (minima)

Altezza: 10,4 metri

Peso massimo al decollo: 216.000 kg

Velocità massima: Mach 1,25 (a bassa quota) / Mach 2,2 (ad alta quota)

Autonomia: 12.000 km

Armamento: bombe a gravità, missili da crociera, mine navali

Il B-1B Lancer è un bombardiere strategico iconico che rappresenta la potenza e la tecnologia dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Il suo design avveniristico, le sue capacità offensive e difensive e il suo ruolo chiave nella sicurezza globale lo rendono un aereo di grande importanza. Il futuro del B-1B è incerto, ma la sua eredità rimarrà impressa nella storia dell'aviazione militare.

Da dove decolla Ci sono tre basi dell'Aeronautica americana da cui partono i B-1b. Sono la Dyess Air Force Base, Texas: Questa è la base principale del B-1B, con circa 60 velivoli assegnati. Si passa alla Ellsworth Air Force Base, Dakota del Sud che ospita circa 25 B-1B. E infine la Mountain Home Air Force Base, Idaho, una base di riserva per il B-1B, con circa 15 velivoli.