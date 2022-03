Austria: "Sì a investimenti comuni europei durante crisi"

"Abbiamo sempre detto che bisogna investire durante una crisi.

E' stato così per la pandemia e ora stiamo vivendo una guerra in Europa. Ciò significa che gli investimenti sono necessari e giusti e devono essere fatti insieme". Lo ha detto il cancelliere austriaco Karl Nehammer. "Serve una prospettiva europea per l'Ue ma soprattutto una dimensione di solidarietà e di aiuto per l'Ucraina", ha aggiunto.