Austria, segregò la figlia per 24 anni: Josef Fritzl può lasciare il carcere

La vicenda

Il clamoroso caso venne alla luce nel 2008, quando la figlia di Fritzl, Elisabeth, all'epoca 42enne, finì al pronto soccorso e disse poi alla polizia di essere stata tenuta per molti anni in prigioniera dal proprio padre. Fritzl fu condannato all'ergagstolo nel 2009 per aver ucciso uno dei suoi figli per negligenza, nonché per stupro, incesto e aver ridotto in schiavitù la figlia. L'uomo, nel frattempo, ha cambiato nome, come ha fatto anche la figlia che vive in una località sconosciuta in Austria. La casa degli orrori è stata abbattuta.