Austria, madre e le due figlie trovate senza vita in casa: "Sono morte di fame"

Nessun avvelenamento - "Sono morte di fame, l'esame tossicologico non ha rivelato tracce di avvelenamento", hanno precisato gli inquirenti. La famiglia, di cui non è stato reso noto il Paese di origine, era conosciuta dai servizi sociali avendo alle spalle un passato di migrazione. E proprio una responsabile dei servizi sociali descrive le ragazze come "timide e tranquille", con "difficoltà di apprendimento" ma comunque "non bisognose di aiuto".



Il ruolo dei servizi sociali - Le gemelle non frequentavano più la scuola dal 2016 essendo terminato per loro l'obbligo scolastico. La madre delle ragazze, nonostante avesse manifestato preoccupazioni per la sua condizione economica, a un certo punto non si era più rivolta ai servizi sociali, che pure avevano offerto alla famiglia la loro assistenza.