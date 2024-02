Austria, l'ex cancelliere Kurz condannato per falsa testimonianza

In Austria l'ex cancelliere Sebastian Kurz è stato condannato in un processo per falsa testimonianza.

L'ex leader dei popolari Övp, che ha sempre respinto le accuse, non ha detto il vero davanti alla commissione d'inchiesta sullo scandalo "Ibiza" dell'ex leader, Fpö Heinz Christian Strache. Il processo si base sulle chat di Thomas Schmid, ex ceo della holding di partecipazioni statali Oebag ed ex uomo di fiducia di Kurz. Schmid sta però collaborando con gli inquirenti.