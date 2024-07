Cade dalla moto e viene travolto dal padre, 34enne bergamasco muore in Austria

Come riportano i giornali bergamaschi, venerdì Gabriele, Luciano e i loro amici erano diretti a Garmisch, in Germania, dove in questi giorni si svolge il raduno europeo delle Bmw. Il gruppo ha raggiunto la Val Passiria, in Alto Adige, e da lì sono entrati in Austria imboccando la Ötztaler Bundesstrasse, la strada federale per la Germania. L'incidente si è verificato all'uscita del paesino di Längenfeld.