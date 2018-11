Australia, tre arresti per presunto complotto terroristico

Tre uomini sono stati arrestati per un presunto complotto terroristico. Lo ha riferito la polizia australiana. I tre, tutti cittadini australiani di origine turca, sono stati catturati mentre, secondo la polizia, stavano intensificando i preparativi per attaccare delle zone affollate di Melbourne. Gli uomini erano ispirati dall'Isis, ma non ci sono collegamenti diretti con l'organizzazione terroristica.