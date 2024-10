Australia, senatrice aborigena contesta re Carlo e lo accusa di "genocidio": "Non sei il nostro sovrano"

Carlo, 75 anni, è in cura per un cancro, il che ha comportato un ridimensionamento dell'itinerario in questo viaggio. Per lui si tratta del 17° viaggio in Australia e del primo da quando è diventato re nel 2022. È la prima visita in Australia di un monarca britannico in carica da quando la regina Elisabetta II vi si recò nel 2011. Mercoledì Carlo si recherà a Samoa, dove aprirà la riunione dei capi di governo del Commonwealth.