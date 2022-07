Australia, piogge e inondazioni: migliaia di evacuati a Sydney

A Sydney migliaia di persone hanno ricevuto l'ordine di evacuare le case in seguito a una pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla città più grande dell'Australia.

Molte strade sono state interrotte per le inondazioni. "E' una situazione di emergenza pericolosa per la vita", ha detto Stephanie Cooke, ministro dei Servizi di emergenza per lo stato del New South Wales.