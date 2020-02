Australia, gli incendi non si fermano ed è allarme a Canberra: residenti chiusi in casa

Non si placa la furia del fuoco in Australia . Ad essere minacciata in questi giorni è la città di Canberra che ha dichiarato lo stato d’emergenza e ordinato ai residenti della periferia sud, la più colpita, di lasciare le proprie abitazioni . Ad altri, invece, è stato consigliato di cercare rifugio in casa perchè troppo tardi per evacuare. E' la minaccia più grave degli ultimi 17 anni, le fiamme coprono ora 350 km quadrati e hanno divorato oltre 18000 ettari di terra nella Orroral Valley dove le temperature hanno superato i 40 gradi.



"Le condizioni diventeranno potenzialmente più pericolose - sostiene il commissario dell’agenzia per i servizi d’emergenza -. L’incendio potrebbe costituire una minaccia per la vita". I meteorologi prevedono altri giorni di caldo estremo e forti venti che rischiano di alimentare nuovi roghi, non solo a Canberra ma anche in New South Wales e a Victoria, dove avvampano ancora oltre 80 incendi.



In tutta l’Australia il bilancio di questa catastrofe è pesantissimo: 33 vittime, oltre 2000 case distrutte e circa 11 milioni di ettari di bosco bruciati con il fumo che ha viaggiato per ben 12mila chilometri fino a raggiungere i cieli di Cile, Argentina e Brasile. Distrutto un territorio grande quanto Cuba e oltre 370 milioni di tonnellate di Co2 emesse nell’atmosfera, più di quanto esali l’italia in un anno intero.



Il danno peggiore lo hanno subito gli animali: oltre un miliardo di esemplari morti, tra cui migliaia di specie protette, come i canguri e i koala. A perdere la vita anche Billy, che era diventato il simbolo della devastazione del paese.