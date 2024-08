In Australia un elicottero si è schiantato sul tetto di un hotel nella città settentrionale di Cairns, uccidendone il pilota e scatenando un incendio che ha provocato un'evacuazione di massa. Lo rende noto la polizia locale. Una delle pale del velivolo è caduta nella piscina dell'hotel, hanno riferito i servizi di emergenza locali aggiungendo che due feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni stabili.