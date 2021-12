Australia, aereo da turismo precipita in mare: quattro morti

-afp

Quattro persone, due adulti e due bambini, sono morte questa mattina in Australia a causa di un incidente aereo davanti alle coste orientali del Paese. Il velivolo sul quale viaggiavano, ha reso noto la polizia, è precipitato per cause ancora sconosciute al largo di Redcliffe, località alle porte di Brisbane, nello Stato del Queensland. I corpi del pilota 69enne e dei passeggeri, un adulto e due bambini, sono stati recuperati.