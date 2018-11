Australia, accordo con Papua Nuova Guinea per uso base navale

Il primo ministro australiano Scott Morrison e il suo omologo di Papua Nuova Guinea, Peter O'Neill, hanno firmato a Sydney un accordo per la riqualificazione della base navale di Lombrum. Navi da guerra australiane compiranno visite in porto nell'isola di Manus in Papua Nuova Guinea, rafforzando così la presenza navale dell'Australia al suo nord, in linea con le crescenti preoccupazioni per l'influenza cinese nel Pacifico meridionale.