Un'attrice indiana simula la propria morte sui social: è bufera

Poonam Pandey aveva messo in scena il decesso per la sua campagna contro il tumore cervicale. I fan: "Pessima trovata". E lei: "Vi capisco, ma mi sono ispirata a una nobile causa"

La messa in scena è stata un'idea di Poonam Pandey, attrice indiana, che su Instagram (dove ha quasi un milione e mezzo di follower) pubblica, tre giorni fa, un post nero, che annuncia la sua morte per un tumore cervicale . Ma Pandey riappare sul social il giorno dopo con un video: "Non sono morta. Volevo attirare l'attenzione su questo tumore che può essere facilmente prevenuto". A questo punto si scatena la bufera social contro di lei e quella che viene definita da alcuni follower come una "pessima trovata pubblicitaria".

Il post 24 ore dopo: "Sono viva" "Sono viva - scrive l'attrice 24 ore dopo il post sul finto decesso -. Non sono morta a causa del cancro cervicale. Purtroppo non posso dire lo stesso di quelle centinaia e migliaia di donne che hanno perso la vita per il tumore al collo dell'utero. Non è perché non potessero farci nulla, ma perché non avevano idea di cosa fare al riguardo. Sono qui per dirvi che, a differenza di altri tumori, il cancro cervicale è prevenibile. Tutto quello che devi fare è fare i test e farti vaccinare contro l'Hpv".

Il post che annuncia la morte Ma quel post che parla di una morte non vera scatena la bufera social. Ecco il testo: "Questa mattina è molto dura per noi. Siamo profondamente tristi nell'informarvi che abbiamo perso la nostra amatissima Poonam per un tumore cervicale. Ogni forma di vita che è mai venuta in contatto con lei è stata accostata con puro amore e gentilezza. In questo momento di dolore, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy, mentre la ricordiamo con affetto per tutto quello che abbiamo condiviso".

Gli attacchi dei fan: "Pessima trovata" Immediate le critiche dai fan. "Pessima trovata pubblicitaria - si legge in un commento -, avresti potuto fare di meglio per attirare l'attenzione su un argomento così delicato per tanti malati di cancro. Non apprezzo assolutamente questo gesto". E avanti con altri messaggi che definiscono la "campagna" una gran brutta idea per sensibilizzare.

La difesa: "Una causa più grande" Da parte sua, l'attrice risponde sottolineando che il post in cui finge la sua morte faceva parte di una campagna a cui ha iniziato a lavorare quattro mesi fa con l'agenzia di marketing indiana Schbang. E si difende così: "Anche se capisco che possiate aver giudicato di cattivo gusto questa operazione, vi prego di considerare anche la causa più grande a cui io mi sono ispirata". E posta un video in cui spiega il motivo della sua scelta.