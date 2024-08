Attentato alla sinagoga in Francia, il sospettato arrestato è un 33enne algerino

Un algerino 33enne, in condizioni regolari, è stato arrestato a Nimes, nel sud della Francia, perché sospettato per l'attentato alla sinagoga di Beth Yaacov, a La Grande-Motte. L'uomo è rimasto ferito in una sparatoria contro agenti speciali della polizia, ma le sue condizioni non sono critiche. In totale finora, secondo quanto si apprende da fonti vicino all'inchiesta, quattro persone sospette sono agli arresti.