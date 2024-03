Attentato Mosca, uno dei terroristi: "Ho sparato per soldi, mi hanno dato 5mila euro"

Leggi Anche Da Beslan al Crocus City Hall, le stragi in Russia

Tgcom24

L'arresto degli attentatori Notizie ufficiali invece sono arrivate poco dopo le 9 del mattino di sabato, ora italiana, quando le agenzie di stampa statali della Federazione hanno diffuso la notizia che per la strage nella sala concerti sono state arrestate undici persone, tra cui quattro presunti terroristi. Tutti provenienti dal Tagikistan, secondo gli investigatori russi. Nessuno con nazionalità tagika, secondo il ministero degli Esteri di Dushanbe, che ha definito false le notizie del coinvolgimento di suoi cittadini nell'attacco terroristico.

"Ho sparato per soldi" Ma ecco alcuni passaggi degli interrogatori, non proprio formali, degli agenti russi: "Che cosa ci facevi al Crocus?", chiede un uomo delle unità speciali a uno dei presunti attentatori, tenendolo per i capelli fermo a terra, faccia in giù, mentre lo registra con uno smartphone. "Ho sparato", risponde l'uomo. "A chi hai sparato?", lo sollecita l'agente. "Alle persone", dice l'interrogato. "Perché l'hai fatto?", lo incalza. "Per soldi", confessa lui a voce bassa.

Pagato 5mila euro Nel video pubblicato da Baza e rilanciato dal canale Telegram della direttrice della televisione Russia Today, Margarita Simonyan, l'arrestato dichiara di avere 26 anni, di aver accettato di partecipare all'attacco dopo avere ascoltato un mese fa le lezioni di un predicatore, di essere stato reclutato da un aiutante che gli ha offerto 500 mila rubli (circa 5mila euro). Di cui 250mila già pagati in anticipo. Da lui nessun riferimento a eventuali contatti ucraini per la fuga dopo l'assalto. Le immagini dell'uomo, sottomesso, spaventato a morte, non possono che turbare.

Interrogatori brutali Ma ancor di più il filmato di un altro degli arrestati che dapprima i canali Telegram russi fanno vedere con la testa e la faccia fasciate, ricoperto di sangue, tumefatto: lo stesso uomo che in un video pubblicato successivamente su X dal gruppo indipendente bielorusso Nexta e dal media russo Meduza viene mostrato mentre, tenuto fermo a terra in un luogo che sembra un bosco, gli tagliano un orecchio con un coltello e glielo infilano in bocca.

Altre immagini shock fanno vedere un ragazzo, "di 19 anni, originario di Dushanbe in Tagikistan", secondo i canali Telegram russi, con una ferita molto evidente all'occhio sinistro, supino e a terra, apparentemente privo di sensi.